La lite in casa è degenerata e la donna è stata ferita con un coltello dopo aver tentato di fuggire dalla furia dell'aggressore

Oristano, accoltella la madre in strada: fermato un 32enne

Una violenta aggressione familiare ha scosso nella tarda serata di ieri il quartiere di Torangius, a Oristano. Erano circa le 21.30 quando, in via Versilia, un uomo di 32 anni ha ferito la madre con una coltellata dopo averla inseguita per strada, al termine di una lite iniziata all’interno della loro abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna, temendo un epilogo drammatico, era riuscita a uscire di casa per chiedere aiuto. Ma il figlio l’ha rincorsa e l’ha colpita poco dopo, sotto gli occhi di alcuni residenti. Le grida hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta subito una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione estremamente pericolosa: l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di aggredire anche i poliziotti prima di essere definitivamente bloccato e ammanettato.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale San Martino, dove si trova ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita. Anche il figlio è stato portato nello stesso ospedale e affidato al reparto di Psichiatria.

