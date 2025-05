Salva casa, Agus: “Non seguiremo Salvini, vivere in 20mq non è abitare”

I consiglieri regionali del centrosinistra sono pronti alle barricate sulla Salva casa del ministro Matteo Salvini. La norma nazionale impone l’abilità dei monolocali anche da 20 metri quadri, cosa che l’adeguamento alla legge che sta per approdare in Consiglio regionale vuole scongiurare.

“Caro ministro Salvini, la Sardegna non seguirà questa strada” dice sui social il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus. “La norma sui mini alloggi da 20 metri quadri non nasce per risolvere l’emergenza abitativa, ma solo per fare cassa”.

Secondo Agus, la legge nazionale è “pensata per le grandi città, dove studenti e trasfertisti vengono stipati in loculi a 900 euro al mese: basta controllare gli annunci immobiliari della città di Milano”. Situazione diversa però dalla Sardegna: “Qui vivere in 20 metri quadri non è abitare, è sopravvivere”. Per l’esponente progressista “è una gag da film comico, non una politica seria per la casa”.

Un adeguamento che in Sardegna avrebbe un solo effetto: “La speculazione sulle coste, con micro alloggi affittati a peso d’oro ad agosto e a luglio, per rimanere vuoti negli altri dieci mesi dell’anno”.

Il consigliere annuncia battaglia. “Non ci limiteremo a un copia-incolla. Sugli aspetti tecnici, come l’estensione delle tolleranze o alcune semplificazioni condivise dagli ordini professionali, non abbiamo preclusioni. Ma su altri punti, come le micro-unità abitative sotto la soglia di dignità, la nostra posizione è netta: no alle case-loculo”.

