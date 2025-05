Quartu, incendio in un canneto minaccia le abitazioni

L’intervento nel pomeriggio di ieri in via Giotto: il rogo, spinto dal vento, ha minacciato il centro abitato

Paura nel pomeriggio di ieri in via Giotto a Quartu Sant’Elena. Un vasto incendio ha interessato un canneto in prossimità del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate all’interno di un canale con fitta vegetazione e in un terreno adiacente, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni.

L’allarme ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che sono giunti sul posto con due automezzi e 7 operatori.

Grazie al tempestivo intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo, procedendo poi alla bonifica dei focolai residui e alla messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano danni a persone o abitazioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it