Uta, tenta di sfondare il portone per aggredire l’ex: arrestato

Paura questa mattina nel centro di Uta, dove i Carabinieri sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto di una giovane donna, visibilmente agitata e in stato di shock, che temeva per la propria incolumità.

La chiamata al numero unico 112 ha permesso ai militari di raggiungere rapidamente l’abitazione dei familiari della donna, dove hanno sorpreso un uomo di 35 anni, disoccupato e con precedenti, intento a sfondare il portone d’ingresso con l’evidente intento di entrare con la forza. Poco prima, secondo quanto ricostruito, l’individuo aveva già tentato di aggredire l’ex compagna all’interno dell’edificio.

L’uomo è stato bloccato in flagranza e tratto in arresto prima che potesse consumarsi una nuova violenza. Le accuse a suo carico sono gravi: maltrattamenti in famiglia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento aggravato.

Come previsto dalle normative vigenti in materia di violenza domestica e di genere, è stato attivato immediatamente il protocollo del Codice Rosso. La vittima è stata messa in sicurezza e accompagnata in una struttura protetta, mentre l’uomo, concluse le formalità, è stato trasferito nel carcere di Uta, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.

