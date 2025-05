Negli ultimi anni, la sua passione per l'attività fisica lo aveva spinto a dedicarsi con impegno al triathlon come atleta

Lutto nello sport sardo: addio ad Andrea Clarkson, ex calciatore e allenatore

Il mondo dello sport isolano piange la scomparsa di Andrea Clarkson, ex calciatore e allenatore, spirato all’età di 55 anni dopo una lunga malattia. Originario di Cagliari, Clarkson ha lasciato un segno indelebile nel calcio isolano.

Sul campo, la sua carriera si è protratta fino ai primi anni Duemila. Successivamente, ha intrapreso la via della panchina, guidando squadre come la Ferrini, con cui ha conquistato la promozione dalla Prima Categoria vincendo i playoff, e il Progetto Sant’Elia in Eccellenza.

Negli ultimi anni, la sua passione per l’attività fisica lo aveva spinto a dedicarsi con impegno al triathlon come atleta.

