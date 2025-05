Mameli è deceduto in una zona attualmente sotto il controllo delle forze russe e il suo corpo non è ancora stato recuperato

Guerra in Ucraina: morto il combattente sardo Manuel Mameli

Un cittadino italiano, Manuel Mameli, nato a Cagliari nel 2000, è il sesto combattente del nostro Paese a perdere la vita in Ucraina. Arruolato nella legione internazionale, Mameli è deceduto in una zona attualmente sotto il controllo delle forze russe e il suo corpo non è ancora stato recuperato.

La notizia del suo decesso è stata comunicata all’Ambasciata italiana dai suoi commilitoni, i quali hanno poi provveduto a contattare la famiglia. Tuttavia, manca ancora una conferma ufficiale da parte delle istituzioni militari ucraine.

A causa delle circostanze della sua scomparsa in un’area di combattimento e del mancato recupero del corpo, Mameli sarà classificato come “missing in action”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it