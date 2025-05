Sardegna, domani giorno del destino: si decide sul caso Todde

Il destino della Sardegna e della presidente Alessandra Todde si deciderà domani. Alle ore 10 comincerà l’udienza in tribunale a Cagliari in cui si deciderà sul caso della sua decadenza.

Il collegio della prima sezione civile dovrà esprimersi sul ricorso presentato dalla presidente verso l’ordinanza emanata lo scorso 3 gennaio dal collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari. Verranno inoltre prese delle decisioni anche sui ricorsi presentati sia in opposizione che a sostegno.

“La presidente è serena e al lavoro – viene fatto trapelare dallo staff della governatrice, come riportato dall’Ansa – attenderà domani la sentenza a testa alta e nel frattempo lavora sui principali dossier aperti in Sardegna. Qualsiasi sia la decisione del Tribunale, l’ultima parola spetterà comunque, come previsto dalle norme, al Consiglio regionale che dovrà prendere atto dell’esito giudiziario”.

