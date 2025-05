Auto vola in uno strapiombo: 68enne muore a Orune

Tragedia in serata a Orune per un incidente stradale dove un autovettura è volata per centinaia di metri in uno strapiombo sottostante la via Pigliaru del paese.

Il conducente, un uomo di Orune di 68 anni, è stato sbalzato fuori dall’autovettura causandone la morte.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Le operazioni sono rese particolarmente difficoltose dal terreno molto impervio per la quale è intervenuto anche personale specializzato SAF.

Dopo le operazioni di constatazione del decesso da parte del dottore del 118, è ora in corso il recupero della salma.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it