Lutto a Orune: auto nel burrone, perde la vita il medico Antonio De Serra

Un tragico incidente si è verificato ieri sera alla periferia di Orune: un’auto è precipitata in una profonda e scoscesa scarpata, proprio sotto la locale caserma dei Carabinieri. L’impatto è stato fatale per Antonio De Serra, 68 anni, stimato medico radiologo dell’ASL di Nuoro.

I vigili del fuoco, supportati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in interventi in ambienti difficili, hanno impiegato diverso tempo per recuperare il corpo della vittima.

L’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’autovetturante durante l’incidente che ha causato la morte.

