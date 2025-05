La dea bendata bacia Capoterra: vinti 5 milioni al Gratta e Vinci

Un cliente della rivendita situata in Località La Maddalena Spiaggia ha acquistato un biglietto "Maxi Miliardario New" e ha centrato il premio massimo di 5 milioni di euro

Magico maggio per un fortunato residente di Capoterra, in provincia di Cagliari. Un cliente della rivendita situata in Località La Maddalena Spiaggia ha acquistato un biglietto “Maxi Miliardario New” e ha centrato il premio massimo di 5 milioni di euro, una vincita davvero “maxi”, come riporta l’agenzia Agimeg.

Il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New” sembra avere un debole per le isole. Solo un mese fa, infatti, un altro fortunato giocatore a Messina aveva già intascato lo stesso importo da 5 milioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it