Cagliari, un ulivo per il piccolo Leonardo: la malattia lo portò via a 6 anni

Cagliari, un ulivo per il piccolo Leonardo: la malattia lo portò via...

Un ulivo piantato nel giardino della scuola come segno di speranza e rinascita, in memoria del piccolo Leonardo Zucca, scomparso prematuramente all’età di 6 anni a causa di un tumore. È il gesto con cui la scuola primaria di via Is Guadazzonis, appartenente all’Istituto comprensivo statale “Randaccio-Tuveri-Colombo-Don Milani” di Cagliari, ha voluto onorare la sua memoria con una cerimonia toccante svoltasi ieri mattina.

Nel corso dell’iniziativa, i compagni di Leonardo hanno letto pensieri a lui dedicati, rievocando il suo sorriso, la sua forza e i momenti condivisi tra i banchi. Un modo per tenerlo ancora vicino, attraverso il ricordo e le parole dei bambini che con lui hanno trascorso l’inizio del loro percorso scolastico.

Alla cerimonia erano presenti anche Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, e Luisa Giua Marassi, assessora all’Ambiente e al Verde pubblico del Comune di Cagliari. Entrambe hanno portato i saluti istituzionali e manifestato la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai genitori e ai familiari di Leonardo, ai compagni, ai docenti e alla dirigente scolastica che lo hanno accompagnato nei momenti più difficili della malattia.

La messa a dimora dell’ulivo è stata possibile grazie al contributo dell’associazione Cittadinanzattiva Sardegna, che ha donato la pianta alla scuola sottolineando il valore di Leonardo come giovane cittadino. Fondamentale anche il supporto del servizio Verde pubblico del Comune di Cagliari, che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

