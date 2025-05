Grande gioia in casa Cagliari: ufficiale il rinnovo di Yerry Mina

Yerry Mina e il Cagliari staranno ancora insieme per altri tre anni: questo pomeriggio il club ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del difensore colombiano.

L’estensione della permanenza nell’isola della colonna della difesa rossoblù circolava ormai da diverse settimane. Oggi però è stata messa nero su bianco: Mina dunque vestirà la maglia del Cagliari fino al 30 giugno 2028 e con l’opzione di un anno supplementare, ma sulla base del verificarsi di determinate condizioni sportive.

“Temperamento, carisma, mentalità vincente. Grazie alle sue qualità, tecniche e umane, sin dal suo arrivo nell’Isola Yerry Mina ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in squadra, sia in campo che fuori – scrive il club nel comunicato ufficiale – totem della difesa, stimato dai compagni anche per la sua travolgente carica ed energia positiva, i tifosi lo hanno subito adottato ed eletto tra i propri beniamini”.

