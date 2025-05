Gasparetti, portavoce della Presidente Todde, premiato “comunicatore dell’anno”

Per Jacopo Gasparetti un nuovo riconoscimento per il suo lavoro al fianco della Presidente della Regione Sardegna dopo esser stato inserito tra gli under40 più promettenti d'Italia

Jacopo Gasparetti, portavoce della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, è stato insignito del Premio Ischia come “comunicatore dell’anno” nella categoria under30. Nella sezione over 30 invece il riconoscimento è andato a Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.

Gasparetti è portavoce di Alessandra Todde dall’aprile 2024, dopo aver condotto la campagna vincente delle elezioni regionali. Con cui aveva già lavorato quando l’attuale Presidente della Regione Sardegna aveva ricoperto i ruoli di sottosegretaria e viceministra allo Sviluppo Economico nei Governi Conte e Draghi. Di recente è stato inserito da Fortune Italia tra gli under40 più promettenti.

Il riconoscimento è arrivato per “come ha gestito la strategia e la comunicazione in diverse situazioni complesse, tra cui: i primi mesi dell’insediamento della nuova giunta regionale sarda, la crisi delle rinnovabili, il caso decadenza e l’emergenza sanità”.

Il suo lavoro è stato riconosciuto meritevole anche da diversi network di comunicazione. Nel mese di ottobre 2024 aveva raccontato la strategia di comunicazione per le Regionali nei talk gestiti dall’agenzia YouTrend, che l’aveva presentata come una delle campagne migliori dell’anno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it