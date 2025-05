Mafia nigeriana a Sassari, convalidati i fermi per 14 arrestati

Il gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha convalidato il fermo per le 14 persone arrestate martedì a Sassari nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Gli indagati sono accusati di appartenere a una cellula della mafia nigeriana affiliata alla “Supreme Vikings Confraternity”, attiva nel traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani.

I soggetti fermati – assistiti dagli avvocati Adina Barbu, Lisa Udassi, Giuseppe Onorato, Carlo Pinna Parpaglia e Francesco Sasso – sono stati sottoposti ieri a interrogatorio di garanzia. Come riportato dall’Ansa, alcuni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre altri hanno fornito versioni e chiarimenti in merito alle accuse, che affondano le radici in un’inchiesta partita nel 2018 e collegata ad altri procedimenti in corso.

La difesa ha sollevato una contestazione formale, chiedendo la nullità del fermo in quanto il provvedimento sarebbe stato notificato in lingua italiana senza una traduzione, violando i diritti degli imputati non italofoni. Il giudice ha però rigettato la richiesta, convalidando tutti i fermi dopo oltre 5 ore di audizioni, e si è riservato di decidere sulle eventuali misure cautelari.

I 14 indagati erano stati arrestati martedì all’alba a Sassari dalla Squadra Mobile, ma l’inchiesta complessiva coinvolge 30 persone. Gli altri soggetti sono stati fermati in diverse città italiane tra cui Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni, in un’operazione coordinata su scala nazionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it