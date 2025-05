Alghero, scovata rete di spaccio della cocaina: due arresti

L'operazione investigativa ha preso il via lo scorso novembre, in seguito a un controllo occasionale effettuato dai militari su uno dei due arrestati

Negli ultimi quattro mesi, un’attività di spaccio particolarmente intensa ha portato alla vendita di ben 350 dosi di cocaina, per un totale complessivo stimato di circa un chilogrammo di sostanza. Le manovre di scambio di droga e denaro sono state meticolosamente documentate dai Carabinieri della compagnia di Alghero, che hanno successivamente proceduto all’arresto di due individui ritenuti responsabili di questo ingente traffico.

L’operazione investigativa ha preso il via lo scorso novembre, in seguito a un controllo occasionale effettuato dai militari su uno dei due arrestati. L’uomo era stato intercettato vicino a una scuola dopo aver ceduto 2 grammi di cocaina a un acquirente, e al momento del fermo gli erano stati trovati 300 euro in contanti.

Una successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione che fungeva da base logistica per gli spacciatori ha permesso ai carabinieri di rinvenire 100 grammi di cocaina occultati nella cappa della cucina, oltre a bilancini elettronici e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Ultimate le formalità di rito, uno dei due arrestati è stato trasferito nel carcere di Bancali, mentre per l’altro sono stati disposti gli arresti domiciliari.

