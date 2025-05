Sciopero dei treni in Sardegna, disagi per l’80% delle corse cancellate

Un significativo numero di partenze ferroviarie è stato cancellato nelle stazioni sarde a causa dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata dai sindacati Usb e Sgb nel settore ferroviario. Ciò ha comportato inevitabili disagi per i passeggeri, inclusi quelli che utilizzano il collegamento via treno tra Cagliari e l’aeroporto di Elmas.

Secondo i primi dati forniti da Usb, la percentuale di cancellazioni si attesta intorno all’80%. Nonostante ciò, sono stati assicurati i servizi minimi di trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera.

La protesta ha di fatto bloccato gran parte della circolazione ferroviaria nell’isola, mettendo a dura prova la mobilità dei pendolari e dei viaggiatori.

