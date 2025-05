Cagliari, blitz di Blocco Studentesco: rissa sfiorata al Siotto

Momenti di tensione questa mattina fuori dal liceo cagliaritano, ma non è un episodio isolato: da mesi il movimento organizza delle proteste fuori dalle scuole

Prima hanno realizzato lo striscione e poi si sono recati fuori dai cancelli del liceo Siotto per “contestare il sistema mafioso antifascista”. Questa la protesta che è stata messa in scena questa mattina da alcuni esponenti di Blocco Studentesco a Cagliari.

Un blitz organizzato sulla base di quelli degli scorsi mesi: in continuità con quanto proposto dai rappresentanti nazionali del movimento, Blocco Studentesco si reca fuori dalle scuole superiori appunto per protestare.

Come in altre occasioni però, anche oggi si è sfiorata la rissa con studenti e docenti della scuola che non hanno gradito la loro presenza e soprattutto lo striscione, che recitava: “Antifascismo è mafia. Dal ’43 servi del potere”.

