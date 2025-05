Comitato 26 Oss furioso: “Situazione drammatica, Todde vergognosa”

Il portavoce del movimento Gianfranco Angioni chiede un intervento immediato e garantisce: "Senza risposte certe metteremo in atto diverse iniziative di protesta"

Non si placa la protesta dei 26 Operatori Socio Sanitari precari che furono chiamati durante il Covid e successivamente rimasero fuori dalle graduatorie. Quest’oggi il portavoce del movimento Gianfranco Angioni ha diffuso un nuovo comunicato stampa sulla questione, poiché non si è ancora arrivati ad una soluzione definitiva.

“Siamo nuovamente costretti a denunciare l’assoluta mancanza di risposte concrete – comincia Angioni che poi attacca la Regione – Mentre coloro che hanno garantito cure e assistenza durante il periodo più drammatico dell’epidemia di Covid-19 rimangono senza prospettive, è vergognoso constatare che il Presidente della Regione Alessandra Todde, che non ha mai speso una parola per questi Oss, ha trovato il tempo e l’opportunità per conferire un incarico di Direttore all’ex Direttore Generale della ASL Marcello Tidore, dimostrando così due pesi e due misure nelle priorità“.

Il portavoce prosegue: “Nonostante i diversi incontri con il nuovo Commissario Straordinario della ASL di Cagliari, Dott. Aldo Atzori, il quale ha mostrato piena solidarietà e disponibilità a cercare una soluzione rapida, la situazione continua a essere drammatica“.

“Senza risposte certe – conclude – già dalla prossima settimana metteremo in atto diverse iniziative di protesta. Non possiamo più permettere che le nostre richieste legittime vengano ignorate. Chiediamo un intervento immediato e un riconoscimento dei diritti per i 26 Oss che si sono visti rubare il lavoro e la dignità”.

