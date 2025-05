Borore, tentata rapina a mano armata alle Poste: 68enne arrestato

L'uomo pretendeva di avere denaro dal suo conto corrente al quale non aveva accesso in assenza del suo amministratore di sostegno

Un uomo di 68 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macomer per il tentativo di rapina all’ufficio postale di Borore. L’allarme è partito dall’agenzia del centro del Marghine.

Immediato l’intervento dei carabinieri e degli agenti del Commissariato di Macomer che hanno circondato l’edificio e, avuto accesso all’interno dell’ufficio Postale, hanno immobilizzato l’uomo che è stato trovato in possesso di una pistola, poi rivelatasi essere una scacciacani.

Il 68enne in precedenza aveva rivolto l’arma all’indirizzo del funzionario dell’istituto che, nonostante la situazione di pericolo, era riuscito a dare l’allarme. Il fermato pretendeva di ottenere del denaro dal proprio conto corrente al quale non poteva avere accesso, in quanto necessitava della presenza del suo amministratore di sostegno.

Nel corso della successiva perquisizione, eseguita in casa, i militari e gli agenti hanno ritrovato altre repliche di armi e munizioni varie. Per lui è scattato l’arresto e l’accompagnamento al carcere di Massama in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it