Cagliari, scritte volgari contro Caprile e Gaetano: “Gesto vergognoso”

I Cagliari Fan Club condannano con forza le scritte riferite ai due giocatori del Cagliari per non aver giocato (per infortunio) la gara col Napoli

Nel post Napoli-Cagliari, Elia Caprile e Gianluca Gaetano sono stati fatti oggetto di alcune scritte ingiuriose, comparse fuori dall’Unipol Domus.

Comparse per la decisione di non giocare la sfida, ufficialmente per problemi fisici. Come dimostrato dal trequartista sui social, dato che è stato operato nei giorni scorsi a Villa Stuart.

Sul caso è intervenuto il gruppo dei Cagliari Fan Club, con un comunicato di condanna nei confronti del deprecabile gesto.

“I Cagliari Fan Club condannano con fermezza le scritte comparse in queste ore nei confronti di Elia Caprile e Gianluca Gaetano nei pressi dello stadio Unipol Domus. Si tratta di un gesto vergognoso e vile, privo di qualsiasi legame con la vera passione sportiva. Non proviene da alcun gruppo della tifoseria organizzata, ma evidentemente da una sparuta rappresentanza di imbecilli. Caprile e Gaetano hanno onorato la maglia del Cagliari con professionalità, dedizione e rispetto. A loro va la nostra più sincera gratitudine per quanto dimostrato in campo e fuori, insieme alla totale solidarietà per le ingiuriose minacce ricevute. Chiediamo che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto, confidando nell’operato delle autorità competenti. Abbiamo già richiesto al Comune di Cagliari un intervento immediato per la rimozione delle scritte. Chi semina odio non rappresenta Cagliari, né la sua gente. Invitiamo tutti i tifosi a vivere la passione rossoblù attraverso i valori che da sempre ci uniscono: rispetto, appartenenza e unità”.

