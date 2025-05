Il giovane era stato dato per disperso nel tardo pomeriggio di ieri: i Vigili del fuoco lo hanno trovato impigliato tra i rovi ma in buone condizioni

Arzachena, ansia per un ragazzo disperso: era impigliato tra i rovi

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri ad Arzachena, in località Romazzino, dove un ragazzo è stato dato per disperso tra la fitta vegetazione. L’allarme è scattato intorno alle 19.30, quando sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena.

Le ricerche sono partite immediatamente e, dopo un breve pattugliamento dell’area, il giovane è stato individuato e ritrovato incastrato tra i rovi, in evidente difficoltà ma cosciente e in buone condizioni generali. I soccorritori lo hanno liberato e lo hanno accompagnato in un’area sicura.

Sul posto anche un’equipe sanitaria del 118, che ha sottoposto il giovane ai primi controlli medici. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it