Hockey, l’Amsicora è campione d’Italia! Decimo Scudetto per le cagliaritane

L’Amsicora scrive un’altra pagina storica del suo straordinario percorso nell’hockey su prato femminile. Con il netto 5-1 inflitto all’Hockey Milano Prato davanti al proprio pubblico, le ragazze guidate da Roberto Carta si sono laureate campionesse d’Italia per il secondo anno consecutivo, centrando il 10° scudetto nella storia della società cagliaritana.

Il titolo arriva con due giornate d’anticipo, a certificare una supremazia indiscussa nella Serie A. Il pareggio della Lazio Hockey nel derby romano contro l’UH Capitolina e il turno di riposo del Cus Torino hanno fatto il resto, consegnando all’Amsicora la matematica certezza del primo posto. Il campionato delle verdi è stato impeccabile: 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Non solo la squadra sarda è rimasta imbattuta, ma ha chiuso il torneo con i numeri migliori sia in attacco che in difesa, mettendo a segno 25 reti e subendone appena 9.

Un successo che arriva a coronamento di una stagione esaltante, già arricchita dallo scudetto indoor conquistato a febbraio, un titolo che mancava da ben 35 anni. È un doppio trionfo che conferma la qualità del lavoro dell’Amsicora, capace di affermarsi da anni come un top club della disciplina.

