Il M5s difende Bartolazzi: “Attacco vergognoso e in malafede”

Il Movimento 5 stelle si compatta difende Armando Bartolazzi. Dopo le polemiche scoppiate per la frase smentita e mai pronunciata dall’assessore relativa al negare le cure agli ultraottantenni malati di cancro, gli alleati hanno fatto fronte comune per difendere l’assessore.

Nel pomeriggio infatti sono intervenuti Michele Ciusa, capogruppo del Movimento 5 stelle, Ettore Licheri, senatore del M5s, Giuseppe Frau, Uniti per Todde nonché vice presidente del Consiglio regionale, e il consigliere regionale del Movimento, Alessandro Solinas.

“Non permettiamo a nessuno di affermare e nemmeno di pensare che il Movimento 5 stelle intenda negare le cure ai pazienti ultraottantenni. Per noi ogni essere umano, dai neonati ai nostri preziosissimi centenari, ha lo stesso diritto alla salute e di accesso alle migliori terapie possibili” afferma Ciusa che poi prosegue:

“Chi sta vergognosamente travisando le dichiarazioni dell’assessore Bartolazzi lo sta facendo in malafede e a mero scopo diffamatorio, e questo è un fatto gravissimo da denunciare nelle sedi opportune”.

Difesa sposata su tutta la linea anche da Ettore Licheri, che attacca il Pd per il commento frettoloso: “Mi colpisce leggere dichiarazioni degli amici del Pd che commentano a caldo delle dichiarazioni prontamente smentite dall’assessore e che mai sono state pronunciate”.

Per Giuseppe Frau invece questo è stato solo l’ennesimo pretesto per attaccare la Giunta Todde: “È vergognoso il continuo attacco e strumentalizzazione in atto verso la Giunta Todde. Non essendo riusciti in anno intero con il tema energia e col tentativo di far decadere una Presidente e una maggioranza eletta democraticamente, ora si cerca di travisare e cavalcare ogni cosa”.

Infine, è intervenuto anche il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas: “Trovo davvero vergognosa e gravissima la strumentalizzazione che si è voluta montare intorno alle parole dell’assessore Bartolazzi”.

“Chi sta alimentando questa vicenda non fa altro che cavalcare un’insensata speculazione che avrà un terribile impatto sulla serenità dei tanti malati di tumore sardi e delle loro famiglie” conclude Solinas.

