Mura: “Conferme sull’incapacità del M5S, la Sardegna merita di più”

Francesco Mura, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia si è espresso in merito alla questione decadenza della presidente Alessandra Todde a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari che ha decretato inammissibile il ricorso.

“La sentenza del Tribunale di Cagliari che respinge il ricorso della presidente Alessandra Todde mette definitivamente la parola fine a una legislatura che, nei fatti, non è mai realmente iniziata. Un’esperienza di governo caratterizzata da improvvisazione e pressapochismo, elementi che hanno purtroppo contraddistinto l’azione politica del Movimento Cinque Stelle, oggi come ieri”, dichiara il deputato Mura.

“Non c’è motivo di rallegrarsi per quanto accaduto in Sardegna. Tuttavia, il caso Todde rappresenta l’ennesima conferma dell’incapacità dei grillini – anche in questa loro versione “riveduta e corretta” – di interpretare con serietà e responsabilità il ruolo che l’elettorato, in alcune circostanze, ha loro affidato. La confusione interna alla coalizione del cosiddetto “campo largo” e le evidenti fratture tra le sue componenti hanno contribuito a rendere questa legislatura una parentesi sterile, segnata da divisioni e incertezze”.

Il coordinatore di Fratelli d’Italia infine conclude: “La Sardegna merita molto di più: stabilità, competenza e una visione chiara per il futuro. È tempo di restituire dignità e prospettiva all’azione politica regionale”.

