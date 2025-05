Referendum Province, Teulada esclusa: “Colpa di una delibera del 2021”

A Teulada è scontro politico tra maggioranza e opposizione a riguardo la questione del referendum per la scelta della provincia di appartenenza.

Nel 2021, il Consiglio comunale approvò all’unanimità una delibera che stabiliva il passaggio del Comune di Teulada dalla Città Metropolitana di Cagliari alla futura Provincia del Sulcis Iglesiente. Quella scelta ha avuto l’effetto di escludere il Comune di Teulada dalla possibilità di partecipare al referendum regionale previsto per giugno 2025.

La recente Legge Regionale 10/2025 consente infatti l’accesso al referendum solo ai Comuni che nel 2021 non votarono all’unanimità la delibera di indirizzo. È il caso di Benetutti, Nule e Guspini. Non di Teulada.

“Nei giorni successivi all’entrata in vigore della legge, l’Amministrazione ha trasmesso alla Regione – in data 9 maggio 2025 – una richiesta formale per verificare la possibilità di coinvolgere comunque la cittadinanza. La risposta è stata negativa. In quanto l’unanimità espressa nel 2021 non consente di accedere al referendum indetto dalla Regione. Di fronte a questa situazione, le accuse rivolte all’attuale Amministrazione risultano infondate. Va inoltre ricordato che tra i gruppi oggi all’opposizione siedono consiglieri che nel 2021 facevano parte della maggioranza che votò quella delibera senza proporre alcun passaggio di consultazione pubblica” fa sapere il sindaco Angelo Milia.

Nei prossimi giorni verrà convocato un Consiglio comunale con una una proposta: la revoca della delibera del 2021 e, contestualmente, l’indizione di un referendum consultivo

comunale.

“L’obiettivo è semplice: restituire la parola ai cittadini. Su una decisione che tocca il futuro del territorio, i servizi, la sanità, i trasporti e il rapporto con le istituzioni. L’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di portare avanti un percorso trasparente, rispettoso e aperto. La scelta sulla provincia non deve essere presa a porte chiuse. Deve passare dalla volontà dei cittadini di Teulada”.

