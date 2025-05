Centrosinistra compatto su Todde: “Pieno sostegno, andiamo avanti”

Il centrosinistra si compatta attorno alla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. I diversi partiti che compongono la maggioranza consiliare hanno espresso il proprio sostegno, in seguito alla decisione del Tribunale di Cagliari di rendere inammissibili i ricorsi contro e a favore della decadenza.

Alleanza Verdi Sinistra. “Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) conferma la piena fiducia nell’operato della Presidente Alessandra Todde e condivide con lei la posizione assunta nelle dichiarazioni. Rispettiamo il ruolo dei giudici e le loro decisioni ma pur non entrando nel merito di questioni tecnico giuridiche riteniamo sia corretto fare ricorso contro una decisione che ci vede insoddisfatti. Andiamo avanti nell’interesse dei cittadini e delle cittadine sarde e continueremo ad impegnarci nelle istituzioni regionali come abbiamo fatto sin dal primo giorno portando risultati importanti nell’ emergenza idrica abitativa e delle infrastrutture. Ci auguriamo che la sentenza di appello modifichi quanto deciso in primo grado”.

Orizzonte Comune. “In un momento di particolare delicatezza istituzionale, ribadiamo il nostro pieno e convinto sostegno alla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. A differenza di chi sceglie lo scontro frontale con la magistratura, la Presidente Todde ha ribadito con chiarezza e fermezza la sua piena fiducia nel ruolo della giustizia e il rispetto per le sentenze, anche quando – come in questo caso – non se ne possono condividere le risultanze. È proprio la fiducia nella giustizia a guidare la decisione di impugnare una sentenza che presenta diversi elementi discutibili, come già emerso e come sarà dimostrato nei successivi gradi di giudizio. Siamo certi della correttezza, dell’integrità e della trasparenza che hanno sempre caratterizzato l’operato della Presidente Todde. La Presidente continua a lavorare senza sosta nell’interesse dei cittadini sardi, a lei va il nostro sostegno pieno, oggi più che mai”.

Sinistra Futura. “Il percorso della coalizione e di Sinistra Futura al fianco di Alessandra Todde, alla guida della Regione Sardegna, prosegue nel rispetto delle decisioni della magistratura. Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che l’organo sovrano a decidere sulla richiesta di decadenza è solo il Consiglio Regionale e ha escluso espressamente che il provvedimento di garanzia preveda le ipotesi previste dalla Legge. Intanto il nostro lavoro per una Sardegna migliore, a misura di tutte e di tutti, va avanti. Per onorare il mandato che gli elettori ci hanno consegnato poco più di un anno fa”.

Uniti per Alessandra Todde. “Le dichiarazioni dei vari Truzzu, Pittalis e financo di Solinas hanno dell’incredibile. Chi non ha mai rispettato una sentenza della magistratura, improvvisamente ne usa una non definitiva, e che rimanda la palla al Consiglio Regionale, per chiedere le dimissioni della Giunta. Se ne facciano una ragione: alla presidente Todde non viene contestata alcuna malversazione, solo errori di rendicontazione. La presidente è dunque pienamente legittimata ad andare avanti nel suo lavoro alla guida della Regione per cambiare la Sardegna come chiesto con voto popolare dalla maggioranza delle cittadine e cittadini”

