Attimi di paura a Sassari, 45enne picchiato in strada nella notte

Un uomo di 45 anni è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, a Sassari, dopo essere stato violentemente picchiato per strada ieri notte. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 22 in via Kennedy, nel quartiere di Latte Dolce.

Secondo i primi accertamenti della polizia locale, che sta conducendo le indagini, il 45enne è stato raggiunto da un altro individuo nel tratto vicino a via Cedrino e colpito ripetutamente con calci e pugni. L’aggressore è poi fuggito, abbandonando la vittima a terra, esanime e in una pozza di sangue.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto e ha trasportato l’uomo al pronto soccorso, dove le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario il ricovero in rianimazione. Gli agenti stanno ascoltando i pochi testimoni presenti e stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dell’aggressore.

