Todde: “Ho un mandato per governare, intendo esercitarlo per i sardi”

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha parlato a Villa Devoto per spiegare la propria posizione nel giorno seguente alla sentenza del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla stessa in merito al caso decadenza dovuto alle rendicontazioni delle spese elettorali.

Fiducia dei cittadini. “Voglio ringraziare le migliaia di cittadini che hanno inondato i miei canali social e la presidenza per darmi fiducia e dirmi che devo andare avanti, questa è la cosa più importante”.

Mandato di governo. “Ho ricevuto un mandato elettorale per governare, dice che ho un diritto e un dovere nei confronti dei sardi. Sono determinata ad esercitare questo diritto”.

Sentenza del Tribunale. “La sentenza di ieri ha detto che il Consiglio regionale ha l’ultima parola e nel frattempo ho piene funzioni, intendo esercitarle per governare la Regione. Chiunque pensi di indebolire la mia coalizione e la maggioranza, rispetto ai problemi dei sardi come la sanità e trasporti, si sbaglia di grosso. Le sentenze si rispettano e credo fermamente nello stato di diritto pur dissentendo dalle conclusioni. Utilizzerò quelle che sono le mie prerogative per fare il mio percorso giudiziario, non mi difendo dal processo ma voglio difendermi nel processo argomentando quelle che penso siano buone ragioni”.

Sul campo largo. “La nostra maggioranza è unita e coesa, noi stiamo lavorando per dare delle risposte ai sardi e siamo intenzionati a proseguire a lungo il nostro lavoro”.

Iter burocratico. “Confermo la fiducia nei confronti dei miei legali che mi hanno seguito fino a questo momento e continueremo a prendere in considerazione tutto quello che può arrivare, come valore aggiunto, da parte di altri professionisti esterni”.

