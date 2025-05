Sestu, pedinava l’ex ovunque: braccialetto elettronico per un 37enne

Seguiva la ex ovunque e a aveva fatto nascere in lei un forte senso di ansia e preoccupazione. Per questo motivo per un uomo di 37 anni di Sestu è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati e la misura supplementare del braccialetto elettronico.

A far scattare le indagini era stata la stessa donna, una 38enne, che si era recata dai Carabinieri per denunciare il fatto.

A quel punto i Carabinieri si sono messi all’opera per cercare di far luce sugli avvenimenti che hanno portato ad una richiesta al Gip di disporre la misura cautelare poi effettivamente adottata.

