Carloforte, chiosco-bar trasformato in discoteca: denunciato 24enne

Un giovane di 24 anni residente a Carloforte e proprietario di un chiosco-bar locale è stato denunciato per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Le indagini dei Carabinieri erano partite lo scorso 25 maggio ed avevano fatto emergere degli usi non autorizzati del chiosco. In particolare, la struttura era abilitata alla sola vendita di alimenti e bevande, ma la sera veniva trasformata in una discoteca a cielo aperto senza le necessarie autorizzazioni.

Inoltre, dalle ispezioni sono emersi ulteriori problemi legati alla sicurezza. Le uscite di emergenza risultavano chiuse dall’interno, fatto che potenzialmente avrebbe potuto creare un serio rischio per tutti i frequentanti.

Per questo motivo, i Carabinieri hanno emesso una sanzione di circa 3000 euro e hanno posto sotto sequestro tutta la documentazione relativa all’organizzazione dell’evento abusivo. Inoltre, il giovane amministratore del locale è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, violazione delle normative sul diritto d’autore e delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

