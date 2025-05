Carloforte e La Maddalena più accessibili: la Regione stanzia 3,7 milioni

Lo scopo è quello di abbattere i costi degli spostamenti anche per chi non è residente nelle isole minori. "Misura di equilibrio e giustizia" afferma l'assessora Manca

3,7 milioni per facilitare gli spostamenti da e per le isole minori anche ai non residenti. Questo prevede il nuovo piano triennale approvato dalla Giunta su proposta dell’assessora ai Trasporti Barbara Manca.

I fondi saranno destinati ai comuni di Carloforte e La Maddalena e serviranno per contribuire all’abbattimento dei costi per il trasporto marittimo: “Con questo provvedimento – spiega l’assessora Manca – vogliamo garantire che Carloforte e La Maddalena, realtà insulari fondamentali per il tessuto sociale e turistico della Sardegna, siano pienamente accessibili anche a chi non risiede stabilmente nei due Comuni. La mobilità marittima dev’essere intesa come un diritto collettivo”.

Nel complesso, verranno erogati 1,2 milioni per anno, con un contributo straordinario di 100mila euro per il 2025. “Si tratta di una misura di equilibrio e giustizia – afferma Manca – che contribuisce ad abbattere una delle barriere della nostra insularità e a favorire un accesso equo, sostenibile e continuativo alle isole minori sarde, sia per motivi turistici che per esigenze lavorative e familiari”.

“Per questo abbiamo previsto anche un piccolo fondo aggiuntivo da destinare a quelle persone non residenti che si recano abitualmente nei due comuni isolani, ma con una frequenza settimanale non sufficiente a farli rientrare tra i cosiddetti pendolari” conclude Manca.

