Commissione insularità, Zedda: “Vogliamo Cagliari totalmente digitalizzata”

La senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda è intervenuta ai microfoni di Urania TV e si è soffermata su diversi temi relativi alla commissione insularità, tra cui gli ostacoli causati dal mare e la possibilità di rendere Cagliari una smart city.

“Per quanto riguarda la commissione insularità – afferma Zedda – stiamo audendo tantissimi colleghi assessori e consiglieri regionali delle due isole, Sicilia e Sardegna. Credo che potrebbe essere utile se il comune di Cagliari ne avesse volontà, magari un’audizione per parlare di smart cities, considerando anche che Cagliari è il nostro capoluogo di regione”.

La senatrice si sofferma poi sugli effetti positivi che questa manovra porterebbe con sé: “Credo che il percorso di rendere la nostra città, il nostro capoluogo, una città totalmente digitalizzata e moderna sia molto importante per andare a ridurre il divario che anche l’entroterra vive con il resto d’Italia”.

“Chi mi ha preceduto ha detto ‘non è solo mare, ma è molto mare’ in realtà per noi sardi è tantissimo mare – conclude – e finché non riusciremo ad abbattere le barriere reali, cioè vivere il mare come una possibilità di movimento, non riusciremo mai ad essere allo stesso livello rispetto alle altre regioni e alle altre città d’Italia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it