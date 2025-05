Lavoratori trasporti, Pellecchia: “Troppe aggressioni: l’IA può essere utile”

Il segretario generale della Fit-Cisl ha parlato in occasione del Congresso nazionale in corso a Santa Margherita di Pula: "IA permetterebbe di realizzare una mappatura degli episodi"

Il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, nel corso del XIII Congresso nazionale in corso a Santa Margherita di Pula ha denunciato le tante aggressioni subite dai lavoratori dei trasporti. Un problema sempre più frequente a cui però si potrebbe porre un freno con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

“La vita non è un rischio del mestiere e il mestiere non può mettere a rischio la vita – chiarisce il leader della sigla – Ma le sole norme non bastano. Alla luce della natura emergenziale del problema delle aggressioni, accanto agli strumenti legislativi, l’impiego dell’intelligenza artificiale può rappresentare un valido strumento grazie alla creazione di banche dati condivise tra i diversi soggetti del settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e del trasporto aereo”.

“Questo sistema – spiega Pellecchia – permetterebbe di realizzare una mappatura degli episodi di aggressioni utile per effettuare un’analisi degli infortuni e sviluppare modelli predittivi in grado di prevenire situazioni di rischio”.

D’altra parte, secondo Pellecchia resta necessario aggiornare e rendere operativi i protocolli di sicurezza sottoscritti nel 2022 sia per il trasporto pubblico locale che per quello ferroviario: “In questi protocolli oltre a un puntuale monitoraggio del fenomeno, ci sono tutta una serie di azioni che a nostro avviso possono mitigare il fenomeno e fungere da efficace deterrente”.

