Quartucciu, auto si ribalta sulla nuova 554 dopo un pauroso scontro

Intervento dei Vigili del fuoco alle 20:50 circa a seguito di un incidente stradale nei pressi dello svincolo che collega la nuova strada Statale 554 e l’orientale sarda 125, territorio del comune di Quartucciu.

Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro: una delle due si è ribaltata di fianco sulla sede stradale.

Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cagliari. Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Tra gli occupanti a bordo dei veicoli risultano feriti lievemente i conducenti,

soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze giunte sul posto.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenute sul posto le forze dell’ordine competenti.

