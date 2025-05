Olbia, tenta di eludere i dazi: sequestrato yacht da 1,5 milioni

L'accusa è di contrabbando aggravato, per aver introdotto l'imbarcazione "estera" senza adempiere all'obbligo di dichiarazione in dogana

Un cittadino britannico, proprietario di uno yacht del valore di 1,5 milioni di euro, ha cercato di evadere i dazi di importazione, ma è stato scoperto e la sua imbarcazione di lusso è stata sequestrata. L’operazione è stata condotta congiuntamente dai finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e dai colleghi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le indagini hanno rivelato che lo yacht, battente bandiera delle Isole Marshall e ormeggiato in un cantiere nella zona industriale di Olbia, aveva stazionato ininterrottamente nelle acque dell’Unione Europea per oltre 18 mesi. Questo periodo eccede il limite massimo consentito per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto marittimo extra-UE in esenzione dai diritti doganali.

Di conseguenza, lo yacht è stato posto sotto sequestro e il proprietario è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio. L’accusa è di contrabbando aggravato, per aver introdotto l’imbarcazione “estera” senza adempiere all’obbligo di dichiarazione in dogana, eludendo così diritti doganali e IVA per un totale di 330.000 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it