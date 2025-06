Il cumulo di cartelli e rete per lavori in corso è diventato luogo preferito per i bisogni dei cani e un pericolo per l’incolumità dei pedoni

(Poco) decoro a Cagliari: cartelli abbandonati in via Satta

Poco decoro a Cagliari, in particolare in via Satta: alcuni cartelli e una lunga rete arancione di lavori in corso è stata abbandonata sul marciapiede da diversi mesi.

La denuncia arriva dai residenti: “Questo è il decoro che si vuole per Cagliari? Chi ci passa rischia di inciampare e farsi male. E in più quel cumulo è diventato luogo preferito per gli animali e i loro bisogni”.

