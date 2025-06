Panico a Cagliari, altra maxi rissa: gravissimo un 29enne

Una rissa tra cittadini stranieri partita in via Sassari. Il giovane ha riportato una ferita da taglio all'addome ed è stato ricoverato d'urgenza al Santissima Trinità

Un’altra notte di sangue a Cagliari con il rischio concreto che potesse trasformarsi in una tragedia. La zona è sempre la stessa, quella di Piazza del Carmine, con scene di rissa che stanno diventando sempre più un’abitudine.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la contesa ha riguardato cittadini stranieri, un gruppo di origine gambiana e un altro di indefinita nazionalità ma proveniente da Stati del Nord Africa.

Le prime segnalazioni sono arrivate da via Sassari, con un uomo di 29 anni che è stato ferito all’addome da un’arma da taglio e ricoverato d’urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’autore dell’aggressione e a ricostruire i fatti. Si tratterebbe di un 20enne di origine tunisina.

L’arma utilizzata sarebbe stata una bottiglia rotta, mentre l’uomo un tunisino per il quale è stato dichiarato lo stato di fermo per tentato omicidio.

Successivamente, l’uomo è stato trasportato a Uta. Per quanto riguarda invece la ragione della lite, per il momento avanza l’ipotesi di contrasti di natura interpersonale, ma proseguiranno gli accertamenti e ulteriori indagini.

