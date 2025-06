Paura ad Oristano: pacco bomba davanti a pizzeria, locale evacuato

Un pacco sospetto lasciato sul marciapiede ha destato l'allarme e così sono stati avvisati i Carabinieri. Intanto si lavora sulle videocamere di sorveglianza per ricostruire la vicenda

Serata tesa ad Oristano, in via Othoca. Intorno alle 23.30 di ieri una persona che stava passando nella via ha notato un pacco sospetto lasciato sul marciapiede, vicino ad una pizzeria.

A quel punto è partito immediatamente l’allarme con la segnalazione ai Carabinieri. Giunti sul posto, gli uomini dell’arma hanno delimitato l’area, chiudendo alla circolazione anche una parte di via Eleonora e via Aristana.

A quel punto, anche la pizzeria è stata evacuata ed è poi partito il lavoro degli artificieri. Le indagini si sono prolungate per diverse ore e tra coloro che sono stati sentiti ci sono i dipendenti della pizzeria.

Intanto, si lavora anche per avere le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di ricostruire interamente l’accaduto.

