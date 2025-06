Sassari, incendio devasta un garage: crolla la tettoia, mezzi distrutti

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in località Monti Minuddu, a Sassari. Un incendio ha interessato un garage adiacente a un’abitazione. L’allarme è scattato poco dopo le 13.00, quando i proprietari, accortisi del fumo e delle fiamme, hanno allertato la Sala Operativa dei Vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale di Sassari, che ha avviato le operazioni di spegnimento. All’interno del garage si trovavano due autovetture e un trattorino, tutti non in uso, andati parzialmente distrutti. Le alte temperature sprigionate dalle fiamme hanno inoltre causato il crollo della tettoia sovrastante.

In supporto alla squadra operativa è stata inviata anche un’Auto Botte Pompa da 8mila litri d’acqua, per garantire un apporto continuo nel contrasto all’incendio. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento da parte degli specialisti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

