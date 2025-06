Guspini, esplosione per una fuga di gas: 4 feriti e palazzina evacuata

Paura nel primo pomeriggio a Guspini, dove una fuga di gas ha provocato un’esplosione in un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Guido Rossa.

L’allarme è scattato intorno alle 16. La deflagrazione, seguita da un violento incendio, ha danneggiato gravemente l’abitazione e causato danni ingenti anche ad altri appartamenti dello stabile. Immediato l’intervento di 4 squadre dei Vigili del fuoco, impegnate per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i Carabinieri si sono occupati della gestione dell’evacuazione dell’intera palazzina.

Le persone trasportate all’ospedale di San Gavino Monreale sono 4, di cui 3 per aver inalato fumo e una per ustioni, fortunatamente non gravi. Non risultano altri feriti. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’esplosione e verificare eventuali rischi strutturali all’edificio.

