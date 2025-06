Pirri, guasto elettrico: chiusa la piscina di Terramaini

La piscina comunale di Terramaini, in via Roberto Pisano a Pirri, è stata chiusa temporaneamente al pubblico a causa di un guasto elettrico che ha compromesso il funzionamento delle pompe di circolazione dell’acqua.

A comunicarlo è il Comune di Cagliari, che in una nota ufficiale ha spiegato come la chiusura dell’impianto si sia resa necessaria per garantire i livelli di sicurezza e salute pubblica, non essendo al momento assicurato il regolare funzionamento degli impianti tecnologici.

“A seguito di un guasto elettrico che ha compromesso il funzionamento delle pompe di circolazione dell’acqua, la Piscina comunale “Gianbattista Sicbaldi” di via Roberto Pisano a Terramaini (Pirri), rimane temporaneamente chiusa al pubblico” scrive il Comune.

“La riapertura delle attività sarà comunicata tempestivamente attraverso il portale ufficiale del Comune di Cagliari e sui relativi canali social istituzionali, non appena sarà ripristinato il regolare funzionamento di tutti gli impianti tecnologici e garantiti i livelli di sicurezza e salute pubblica”.

Non c’è dunque una tempistica dell’intervento, ma i tecnici comunali sono già al lavoro per ripristinare le funzionalità degli impianti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it