Cagliari, barca francese incagliata al Poetto

Alle 04.50 di questa mattina, un’imbarcazione a vela di oltre 20 metri battente bandiera francese, si è incagliata di fronte alla Prima Fermata del Poetto, sul litorale di Cagliari.

A bordo si trovavano 3 persone, tutte di nazionalità francese, che non hanno riportato ferite. Immediato l’intervento della motovedetta CP307 della Guardia Costiera, che ha raggiunto il punto dell’incaglio per accertare le condizioni degli occupanti e avviare le procedure di sicurezza.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco, che, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, stanno valutando le modalità migliori per effettuare il disincaglio dell’imbarcazione.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa delle condizioni meteo-marine avverse: sul litorale soffia un forte vento di scirocco e si registrano onde di rilievo, che rendono difficoltosa ogni manovra. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione per evitare ulteriori rischi sia per gli operatori che per l’ambiente marino.

