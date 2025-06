Salta commissione Sanità su fine vita, Truzzu: “Maggioranza allo sbando”

Non è stato raggiunto il numero legale e quindi le audizioni delle associazioni previste per oggi sono state rinviate. Truzzu attacca: "Urgente porre fine alla legislatura"

La commissione regionale sulla Sanità quest’oggi avrebbe dovuto continuare a discutere la proposta di legge sul fine vita, ma non è stato raggiunto il numero legale per l’avvio ai lavori. La denuncia è partita da parte del capo dell’opposizione Paolo Truzzu, attraverso un comunicato.

“Il clima incerto e conflittuale che regna all’interno della maggioranza impedisce alle Commissioni consiliari di lavorare, anche sui temi che il centrosinistra considera importanti, come quello del ‘fine vita’, sul quale, peraltro, la Regione non ha alcuna competenza” ha attaccato il capogruppo di Fratelli d’Italia.

“È sempre più urgente – ha aggiunto Truzzu – porre fine ad una legislatura inconcludente, oltre che pesantemente sottoposta al pronunciamento della Magistratura”.

In occasione della commissione odierna, peraltro, era in programma l’audizione dei rappresentanti delle associazioni e impegnate sul fine vita. Fatto che non si è potuto verificare appunto, sebbene la presidente del parlamentino Carla Fundoni abbia comunque ricevuto, in modo informale, coloro che erano giunti per l’occasione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it