Anziana derubata a Sorso, l’indignazione di Salvini: “Ladro infame”

Quella che sembrava una storia di solidarietà si è trasformata in un furto con destrezza. È accaduto domenica sera a Sorso, dove una donna anziana, dopo essere caduta nella propria abitazione, si è messa a gridare in cerca di aiuto, incapace di rialzarsi da sola.

Alle sue urla ha risposto un uomo che passava lì vicino, che, non riuscendo a entrare, ha forzato la porta d’ingresso per soccorrerla. Dopo averla aiutata a rialzarsi e adagiata sul letto, l’uomo ha notato gioielli e oggetti in oro poggiati su un mobile e, approfittando della vulnerabilità della vittima, li ha rubati e si è dato alla fuga.

La donna, accortasi poco dopo della scomparsa dei preziosi dal valore stimato in circa 5mila euro, ha immediatamente contattato il 112. Decisive per le indagini sono state le immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare e localizzare il responsabile.

Sulla vicenda è esplosa l’indignazione dei social, con il ministro Matteo Salvini che ha commentato duramente il gesto. “Ladro infame a Sorso” ha scritto sulle sue pagine. “Approfitta della richiesta di aiuto di un’anziana caduta in casa per entrare nell’appartamento, poi le ruba i gioielli e scappa. Una vergogna senza fine. Grazie ai Carabinieri per l’arresto. Tolleranza zero per chi se la prende coi più deboli”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it