Colti in flagrante dai Carabinieri mentre cercavano di forzare la cassa di un parcheggio: nei guai un 41enne e un 48enne

Cagliari, forzano la colonnina di parcheggio per rubare: arrestati

Tentano di rubare l’incasso di una cassa automatica ma vengono sorpresi in flagrante dai Carabinieri. Nella notte appena trascorsa, i militari della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 41 e 48 anni, entrambi residenti nel capoluogo e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando un cittadino ha contattato il 112, segnalando la presenza di due individui con atteggiamento sospetto nei pressi delle auto in sosta tra via Gianturco e via Pessina.

La pattuglia, giunta rapidamente sul posto, ha sorpreso i due mentre stavano cercando di forzare la cassa automatica di un parcheggio a pagamento utilizzando un piede di porco. Bloccati e identificati, sono stati accompagnati in caserma. L’attrezzo usato per l’effrazione è stato sequestrato.

Dopo le formalità di rito, la Procura della Repubblica ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it