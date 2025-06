Truzzu ‘rilegge’ dati su consenso Todde: “Bocciata dal 63% dei sardi”

Swg quest’oggi ha diffuso i dati relativi all’indice di apprezzamento della presidente Todde da parte dei sardi, che si è attestato al 37%. Tuttavia, il capo dell’opposizione regionale Paolo Truzzu ha riletto i dati in altro modo.

“La risposta tanto attesa dalla presidente Todde è arrivata, immediata e chiara: i sardi non credono in lei. Ben il 63% l’ha bocciata” ha aperto Truzzu con un comunicato.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia poi incalza: “Dopo appena un anno di ‘governo’, se così si può dire visto l’immobilismo della Giunta, il suo consenso è già calato al 37% posizionandola all’undicesimo posto, ad appena due punti dalla ‘zona retrocessione’. Ne prenda atto, ricordandosi le sue parole: ‘mi dimetterei se non avessi la fiducia dei sardi’”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia: “Le elezioni sono dietro l’angolo, poi per carità, la Presidente Todde ha tutto il diritto di difendersi nei vari gradi di giudizio, ma è altamente improbabile che i ricorsi possano cancellare il pasticcio rendicontazione e arrivare alla scadenza naturale della legislatura, tra l’altro anche i sardi se ne stanno rendendo conto visto il basso gradimento nella Classifica Presidenti di Regione“.

“L’instabilità istituzionale è evidente – ha proseguito Piga – e si potrebbe andare a votare da un momento all’altro. E’ bene che la Todde si limiti all’ordinaria amministrazione e all’urgenze improcrastinabili prioritarie per i sardi e non per lei, piuttosto che intraprendere progetti e riforme di ampia portata che potrebbero condizionare la prossima legislatura in negativo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it