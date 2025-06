Gradimento Todde, Cappellacci: “Avevo il 10% in più”

Guerra aperta tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra sul sondaggio Swg che indica la presidente Alessandra Todde al 37% del gradimento in Sardegna. I pentastellati e gli alleati del Campo largo esultano per il risultato in miglioramento rispetto alle precedenti Giunte, ma dagli avversari politici è arrivata una lettura molto diversa.

“Dopo un anno di Presidenza il mio consenso, come riportato da Il Sole 24 ore dell’epoca, era al 47% ovvero dieci punti percentuali sopra quello della Todde nello stesso periodo”. Parola di Ugo Cappellacci, deputato ed ex governatore di Forza Italia che commenta la posizione del Movimento sul gradimento dell’attuale governatrice.

“Che quello dei grillini per i numeri fosse un amore non corrisposto – ironizza Cappellacci – è un fatto certificato anche nelle sentenze, ma non avremmo pensato fino a questo punto. Sempre la stessa fonte conferma che mai negli anni successivi è stato inferiore alla quota attuale della Presidente Todde. La Presidente è stata eletta con 331 mila consensi e ha vinto di uno ‘zero virgola’ rispetto al contendente di centro-destra Truzzu. Il sottoscritto prevalse di 9 punti percentuali rispetto a Renato Soru con 502.084 consensi”.

E conclude: “Noi conseguimmo il record di ricorsi alla Corte Costituzionale per difendere i soldi dei sardi, le nostre funzioni sui trasporti marittimi e su altri settori. E vincemmo. Todde sforna ricorsi per difendere la sua poltrona e quella dei sui manager”.

Le parole dell’esponente di Forza Italia hanno quindi scatenato le ire della pentastellata Sabrina Licheri. “Sorprende che l’onorevole Cappellacci abbia ancora il coraggio di parlare di numeri, visto l’eredità disastrosa che ha lasciato alla Sardegna. Altro che confronti tra sondaggi: quelli a cui si riferisce lui non sono nemmeno comparabili, né per metodologia né per scenario politico”.

Poi la stoccata: “Basta sfogliare le pagine della cronaca politica per ricordare i suoi grandi successi” dice con sarcasmo. “Tra tutti, la famigerata flotta navale sarda, un’operazione costosa e fallimentare per cui siamo stati presi in giro da Nord a Sud. Cappellacci lasci perdere le lezioni e si faccia un esame di coscienza. I sardi hanno già scelto: con Todde si volta pagina davvero”.

