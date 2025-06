Stefano De Martino pizzicato in Sardegna: è mistero sulla compagna

Stefano De Martino sarebbe stato avvistato in Sardegna in compagnia di una donna bionda, riaccendendo il dibattito sulla sua vita sentimentale

Stefano De Martino sarebbe stato avvistato in Sardegna in compagnia di una donna bionda, riaccendendo il dibattito sulla sua vita sentimentale e mettendo in discussione le recenti voci di una frequentazione con Angela Nasti. Le immagini, diffuse da Alessandro Rosica, noto per le sue anticipazioni sul gossip, mostrano il conduttore di “Affari Tuoi” in atteggiamenti che suggeriscono una certa affinità con la misteriosa ragazza.

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, la frequentazione con Angela Nasti non sarebbe stata così seria, e De Martino sarebbe in realtà un “single con tre amiche speciali”. La donna paparazzata in Sardegna rientrerebbe in quest’ultima categoria, e Rosica la indica addirittura come la “preferita” tra le sue frequentazioni. Le foto li ritraggono “super affiatati” in vacanza sull’isola.

La notizia alimenta il riserbo che De Martino ha sempre mantenuto sulla sua vita privata, spesso al centro dell’attenzione mediatica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it