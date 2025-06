Cagliari, oltre 100 arresti e 8 tonnellate di droga sequestrate in un anno

In occasione 211° anniversario della fondazione dei Carabinieri, l'Arma ha diffuso i dati relativi alle operazioni effettuate nell'Isola

Cagliari, oltre 100 arresti e 8 tonnellate di droga sequestrate in un...

In occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma, i Carabinieri del nucleo operativo di Cagliari hanno redatto un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, ci sono stati 69 arresti e in totale sono stati rinvenute più di 8 tonnellate di droghe tra cocaina, eroina, hashish, Cannabis, Ketamina, Mdma e anfetamine.

L’Arma ha poi garantito il proprio attento intervento anche nel delicato ambito della violenza di genere e dei maltrattamenti in famiglia, eseguendo centinaia di interventi, decine di arresti in flagranza e misure cautelari, fra cui divieti di avvicinamento e applicazioni di braccialetti elettronici.

L’attività di contrasto ai reati predatori ha condotto all’arresto in flagranza di 71 soggetti per i reati di furto, rapina e ricettazione. Particolare risonanza ha avuto l’operazione che ha portato il 31 gennaio 2025 all’arresto di due persone che stavano per realizzare una rapina con sequestro di persona vestiti con uniformi dell’Arma dei Carabinieri.

Numerosi sono stati anche gli interventi relativi alla malamovida. Solo a Cagliari sono state identificate oltre 1000 persone e di queste, 54 sono state denunciate per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere, guida in stato di ebbrezza, detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

