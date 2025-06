L'uomo era nato nel paese, ma viveva ormai da tempo fuori dall'Isola per lavoro. Fatale lo scontro sulla statale 387 di questa mattina

Sant’Andrea Frius, grande cordoglio per la morte di Fernando Pintus

Lo scontro con un furgone con la sua moto che è volata immediatamente fuori dalla carreggiata. Immediati i soccorsi e il trasporto in elicottero al Brotzu, ma per Fernando Pintus non c’è stato nulla da fare.

Il 47enne di Sant’Andrea Frius è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale 387, nell’area di Dolianova.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’uomo che ormai viveva da anni a Parma, dove aveva trovato lavoro.

